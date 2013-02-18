朝鲜为规避制裁祭出新招

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路透首尔/联合国2月16日（记者 Jack Kim/Louis Charbonneau） - 金光镇（Kim Kwang-jin）称，他曾在2003年某一天将2,000万美元装进两个手提箱，作为特殊礼物送给了朝鲜时任领导人金正日。当时他在驻新加坡的一家朝鲜国营保险公司工作。

金光镇称，他还因此获得了一枚奖章。

朝鲜数十年来一直通过走私毒品、武器及金融欺诈等进行敛财，如今该国变得更善于隐藏资金，以便为其武器项目和领导人的奢侈生活提供资金保证。朝鲜自1950年以来就受到美国的制裁，随后又因核试验遭到联合国制裁。

“确认（朝鲜的）银行账户十分困难，”韩国一位政府消息人士称。在朝鲜本周进行第三次核试验后，该消息人士直接参加了推动联合国安理会再次制裁朝鲜的事宜。

一位能接触中国与朝鲜政府高层的消息人士对路透称，朝鲜不惧怕制裁，并在考虑年内再进行两次核试验和一次火箭发射活动。

“（朝鲜的）农业和经济改革有望提高其今年的粮食产量，可令该国减少对中国粮食的依赖，”该消息人士说。

据美国政府报告称，由于贸易和自然资源有限，朝鲜严重依赖于伪造100面值美元、销售武器和走私毒品等方式收敛钱财。

2005年，朝鲜政府在澳门汇业银行（Banco Delta Asia）的2,500万美元现金账户被美国财政部冻结，因这笔资金存在“重大洗钱嫌疑”。

据在场人士称，在朝鲜谈判代表金桂冠（Kim Kye-gwan）与美国大使希尔（Christopher Hill）经历较长时间谈判后，这笔资金获得解冻。

上述要求匿名的韩国官员称，朝鲜从此事吸取了教训，将资金隐藏得更深。

“（朝鲜）的银行账户变得十分分散，”该官员说。这意味着朝鲜分散储存资金，因此冻结一个账户将不会带来太大的影响。

金光镇已叛逃至韩国，他称2003年送给金正日的这2,000万美元来源于朝鲜国家保险公司（Korea National Insurance Corp）进行的保险欺诈。(完)