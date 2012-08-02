脱北者汇款催生朝鲜“隐形富人”

路透首尔7月12日电（记者 Ju-min Park）---今年5月，在位於韩国首都首尔的办公室，一位40多岁的脱北者接到了一个不明电话。

电话是她弟弟找到她下落後从朝鲜冒险打来的，他们已十几年没见过面了。

她说，他从靠近中国边境的一个偏远山区打来电话，说是需要钱给另一位处於癌症晚期的妹妹看病。

她弟弟在一名中国中介的陪同下，花了五小时翻山越岭，躲开朝鲜的边防人员，拼命寻找有中国移动信号的地方打电话。在朝鲜，与韩国的任何人联系都会被处以死刑。

在中朝边境有这样一群人，他们利用在两边的关系向朝鲜倒卖货币，从事一种非法且高危的行当。这群人的数量不断增多，主要是生活在中国的朝鲜族人，上述中介即属於这种情况。

起先，这位身在韩国的脱北者以为是诈骗电话，要求对方回答一个只有她弟弟知道答案的问题。

“我让他说出我们分别时的火车站名称。我们分开时我才26岁，如今我已40岁了。然後他说需要钱，”她说道。因担心家人遭到报复，她要求匿名。

次日上午，她向中介人员在中国边境附近一家银行开立的账户上汇了1.5万元人民币（2,400美元）。中介人员的妻子证实汇款到帐後，通知了她的丈夫，这位脱北者的兄弟也在朝鲜拿到了钱。

像这样的一笔交易，中介人员通常提成30%，但总体来说，他们运作得不错。

在韩国，生活着2.3万名脱北者，这位女士便是其中之一。

韩国一个针对脱北者的支持和研究机构Organization for One Korea称，约有70%的脱北者往朝鲜输送过钱。脱北者试图帮助生活在朝鲜的家人，一年流入朝鲜的资金估计有1,000万美元，而朝鲜民众的年均收入只有1,200美元。

中国通道

多数这种资金经中国流入朝鲜。在首尔的脱北者称，中朝边境的中国省份中，生活着人口达200万的朝鲜族，他们通常为来自韩国的资金提供了入口通道。

《平壤水族馆》（The Aquariums of Pyongyang）一书的作者、朝鲜集中营的幸存者姜哲焕（Kang Cheol-hwan）称，从韩国流入朝鲜的资金之多，已让它们被冠以“汉拿山溪流”（Mount Halla Stream）的名称。

姜哲焕不愿透露他是否也向朝鲜转过钱。

还有一位李姓脱北者告诉路透，她去年曾汇过4,000美元，帮助朝鲜的妹妹支付医疗费，她一年还会分一次或两次汇上1,000美元，资助妹妹的生意。这位脱北者在首尔一家大学学习汉语，打两份工支付她的开销。

这些来自脱北者的资金，在朝鲜促生了一个新兴阶层，他们不再依赖政府或在国有企业工作来生活。

“他们是新兴富人。我觉得离开朝鲜目前生活在韩国的人数，超过了朝鲜富裕阶层的人数，”一位林姓（Im）脱北者告诉路透。

“他们是隐形富人。大家都知道谁收到过来自韩国的钱，但没人公开谈论此事，”这位林女士说。

在几乎没有表现出丝毫变革迹象的朝鲜，身处统治阶层之外的人们很可能仍要仰仗韩国亲属的接济。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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