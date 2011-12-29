朝鲜周四对已故领导人金正日建立的强大军力大加赞美，年轻的继任者很可能追随逝者既定政策。朝鲜10万军民聚集在平壤冬日阳光下的金日成广场，为已故最高领导人金正日默哀。作为出自金氏家族的第三代统治者，20多岁金正恩登上中央观礼台，俯视金日成广场上的哀悼人群，耳边响起对朝鲜''伟大革命家''的称颂。路透