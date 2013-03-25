朝鲜领导人金正恩视察乐器厂

首尔3月25日 - 在朝鲜，军人们合唱赞歌“用生命保卫金正恩将军”，或者朗朗上口的“军港之夜”，表达对统帅金正恩的赞誉。

朝鲜中央通讯社报道称，金正恩周日对朝鲜军方机构制造的乐器给予了赞扬。

金正恩搁置了近日来对韩美等国的恫吓，视察了军方机构生产的吉他和鼓，表示制造高品质的乐器具有重要意义，“那样战士们就能以饱满的革命乐观主义精神和良好的精神风貌度过军营生活”。

朝中社称，金正恩还检查了为朝鲜高级军事学校的学生们提供的大衣，并提出了款式上的改善建议。

据独立观察人士称，朝鲜规模庞大的军队多数时间从事的是生产或捕蟹等，因为军事演习成本对朝鲜来说过于昂贵，且军人需要自给自足。（完）

编译：王燕焜 发稿：王凤昌

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