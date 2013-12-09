被朝鲜扣押的美国老兵获释回国

路透旧金山12月7日（记者 Laila Kearney） -被朝鲜当成战犯扣押一个多月的85岁朝鲜战争老兵纽曼（Merrill E. Newman）已于周六抵达旧金山与家人团聚。

朝鲜以纽曼在60年前的朝鲜战争中作为美国特种兵犯下罪行为由扣押了后者。朝鲜官方通讯社称，朝方在纽曼道歉后出于人道主义原因将其释放。

纽曼先飞到中国，然后转乘美国联合航空公司的航班，经过11个半小时的飞行后于当地时间上午9点左右抵达美国。

纽曼由六名警察陪护同行，他身体状况看上去不错，在机场到达大厅与妻子握手后走上讲演台，对媒体发表了简短的讲话。

“我很高兴……回家的感觉真好，”纽曼面带笑容对记者说。“我累了，我准备回家了。”

纽曼此前以游客身份在朝鲜旅行，10月26日在即将起飞前往中国北京的朝鲜高丽航空公司的航班上被带走。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。