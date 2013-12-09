版本:
中国
亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 11:17 BJT

被朝鲜扣押的美国老兵获释回国

(本文由路透中文网编译提供)

路透旧金山12月7日 - 被朝鲜(北韩)当成战犯扣押一个多月的85岁朝鲜战争老兵纽曼（Merrill E. Newman）已于周六抵达旧金山与家人团聚。

朝鲜以纽曼在60年前的朝鲜战争中作为美国特种兵犯下罪行为由扣押了后者。朝鲜官方通讯社称，朝方在纽曼道歉后出于人道主义原因将其释放。

纽曼先飞到中国，然后转乘美国联合航空公司的航班，经过11个半小时的飞行后于当地时间上午9点左右抵达美国。

纽曼由六名警察陪护同行，他身体状况看上去不错，在机场到达大厅与妻子握手后走上讲演台，对媒体发表了简短的讲话。

“我很高兴……回家的感觉真好，”纽曼面带笑容对记者说。“我累了，我准备回家了。”

纽曼此前以游客身份在朝鲜旅行，10月26日在即将起飞前往中国北京的朝鲜高丽航空公司的航班上被带走。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐