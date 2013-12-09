被朝鲜扣押的美国老兵获释回国

美国热股：Seven & i Holdings将以约33亿美元收购便利店运营商Sunoco
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
(本文由路透中文网编译提供)
路透旧金山12月7日 - 被朝鲜(北韩)当成战犯扣押一个多月的85岁朝鲜战争老兵纽曼（Merrill E. Newman）已于周六抵达旧金山与家人团聚。
朝鲜以纽曼在60年前的朝鲜战争中作为美国特种兵犯下罪行为由扣押了后者。朝鲜官方通讯社称，朝方在纽曼道歉后出于人道主义原因将其释放。
纽曼先飞到中国，然后转乘美国联合航空公司的航班，经过11个半小时的飞行后于当地时间上午9点左右抵达美国。
纽曼由六名警察陪护同行，他身体状况看上去不错，在机场到达大厅与妻子握手后走上讲演台，对媒体发表了简短的讲话。
“我很高兴……回家的感觉真好，”纽曼面带笑容对记者说。“我累了，我准备回家了。”
纽曼此前以游客身份在朝鲜旅行，10月26日在即将起飞前往中国北京的朝鲜高丽航空公司的航班上被带走。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst