美国老兵称在朝鲜被胁迫“认罪”

(本文由路透中文网编译提供)

路透洛杉矶12月9日 - 被朝鲜扣押的85岁美国老兵纽曼(Merrill Newman)获释回国，周一他称“认罪”视频是在受胁迫的情况下录制的，还说被朝鲜扣押可能出于误会。

纽曼在一份书面声明中称，他被扣押在朝鲜的一家酒店内，审讯人员告诉他如果不配合可能会被判入狱15年。

纽曼获释后乘飞机回到美国，周六抵达旧金山机场，两天后发表了一份声明称：“任何了解我的人都知道我是不会做出他们强迫我做的那种‘认罪’行为的。”

纽曼称，他在朝鲜旅游期间曾经流露过想探访在库武山地区“参加过战斗的人”的想法，而朝鲜“可能将我的好奇心误认为是危险的举动”。

“很显然，朝鲜对那场战争仍然十分愤怒，而且要比我意识到的更加严重。”纽曼说，“事后我才发现，我应该对此更加敏感一些。”

韩裔美国人裴俊浩（Kenneth Bae）仍被朝鲜扣押，被指控犯有反朝罪行，今年5月被判劳改15年。（完）