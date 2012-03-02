国际核查人员三入朝鲜能否有收获？

马来西亚警方指认一名朝鲜使馆官员为金正男遇刺案嫌犯
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚警方周三指认一名朝鲜使馆高级官员为金正男遇刺案的嫌犯之一，并称另一嫌犯与朝鲜航空公司有关联。
路透维也纳3月1日电（记者 Fredrik Dahl）---外交人士和专家称，朝鲜同意核查人员检查宁边（Yongbyon）核电站，是避免被孤立的可喜表现，但远不足以让各国相信朝鲜将放弃核武梦想。
朝鲜周三称将暂停核试验、远程导弹试射和在宁边的铀浓缩活动，允许国际原子能机构（IAEA）核查人员回到该国检查。这一意外峰回路转，为朝鲜赢得美国食品援助，也让六方会谈重启的可能重现。
尚不清楚朝鲜允许核查人员检查的范围。核查人员前两次入境时，朝鲜对其检查范围设限。
西方分析人士称，朝鲜也许在其它隐蔽地点继续进行核活动。
核扩散专家菲茨帕特里克（Mark Fitzpatrick）称：“我认为，朝鲜将尽可能限制核查人员的检查。朝鲜一直对国际原子能机构存有疑虑。”
与其他西方外交人士一样，一名驻维也纳的欧洲外交官认为，朝鲜同意国际核查人员重返宁边核设施是“非常积极的举措”，但也表示：“谁知道（朝鲜）在其它地方修建了什麽。”
联合国专家组成员去年在一份机密报告中称，朝鲜除了宁边核设施外，很可能还有多个秘密铀浓缩设施。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚警方周三指认一名朝鲜使馆高级官员为金正男遇刺案的嫌犯之一，并称另一嫌犯与朝鲜航空公司有关联。
路透华盛顿2月21日 - 根据周二公布的官方准则，特朗普政府计划考虑将所有非法移民遣返，但将对那些自幼就非法进入美国的所谓“追梦者”(dreamers)提供保障。
路透柏林2月21日 - 美国副总统彭斯访问布鲁塞尔时，强调美国对欧盟“坚定不移的”承诺。但据消息人士透露，在他出访的一周之前，白宫首席战略专家Steve Bannon会见德国外交官时透露出全然不同的讯息。