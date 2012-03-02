国际核查人员三入朝鲜能否有收获？

路透维也纳3月1日电（记者 Fredrik Dahl）---外交人士和专家称，朝鲜同意核查人员检查宁边（Yongbyon）核电站，是避免被孤立的可喜表现，但远不足以让各国相信朝鲜将放弃核武梦想。

朝鲜周三称将暂停核试验、远程导弹试射和在宁边的铀浓缩活动，允许国际原子能机构（IAEA）核查人员回到该国检查。这一意外峰回路转，为朝鲜赢得美国食品援助，也让六方会谈重启的可能重现。

尚不清楚朝鲜允许核查人员检查的范围。核查人员前两次入境时，朝鲜对其检查范围设限。

西方分析人士称，朝鲜也许在其它隐蔽地点继续进行核活动。

核扩散专家菲茨帕特里克（Mark Fitzpatrick）称：“我认为，朝鲜将尽可能限制核查人员的检查。朝鲜一直对国际原子能机构存有疑虑。”

与其他西方外交人士一样，一名驻维也纳的欧洲外交官认为，朝鲜同意国际核查人员重返宁边核设施是“非常积极的举措”，但也表示：“谁知道（朝鲜）在其它地方修建了什麽。”

联合国专家组成员去年在一份机密报告中称，朝鲜除了宁边核设施外，很可能还有多个秘密铀浓缩设施。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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