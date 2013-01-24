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时事要闻 | 2013年 1月 24日 星期四 13:30 BJT

朝鲜计划进行核试验并发射更多火箭

路透首尔1月24日 - 朝鲜中央通讯社周三援引朝鲜国防委员会的说法称，朝鲜计划针对其“敌人”美国进行第三次核试验，和进行更多的远程火箭发射活动。

“我们不会隐瞒我们将发射各种卫星、远程火箭和进行高水平核试验是针对美国的这一事实，”朝鲜国防委员会称。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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