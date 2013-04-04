专家称朝鲜可在六个月内重启反应堆

路透联合国4月3日(记者 Louis Charbonneau) - 如果朝鲜决意重启核反应堆且其核设施未出现重大结构性损坏，该国可在六个月内重启宁边核反应堆，但要生产出大量新原子弹原料或需数年。

朝鲜周二宣布将重启宁边核研究反应堆，但强调只是寻求一种威慑力。

熟悉朝鲜核项目的若干名核专家表示，朝鲜或许要半年时间才能重启宁边核反应堆，而前提是该设施未因长期废弃而出现重大损坏。

朝鲜决定重启核反应堆是朝鲜半岛危机不断升级的新进展。在联合国因朝鲜2月份进行第三次核试验对其实施制裁且美韩举行联合军演后，朝鲜半岛危机爆发。

宁边核反应堆多年来一直没有处于运行状态，但斯坦福大学核科学家赫克尔(Siegfried Hecker)表示，自2007年7月以来，宁边核反应堆就处于待命状态。他据信是最后一名参观宁边核设施的西方人。

赫克尔在周二发布出来的采访中表示：“如果他们重启反应堆，我预计这一过程至少需要六个月，他们一年可生产出大约六公斤的钚。”

联合国国际原子能机构前负责人Olli Heinonen对路透表示，他也有类似看法，不过他还称朝鲜在不到六个月的时间内重启宁边核反应堆也是可能的。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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