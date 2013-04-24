CTBTO称检测到可能来自朝鲜核试验的放射性气体

菲律宾东南外海发生规模6.1级地震--美国地质调查局
路透4月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一菲律宾东南外海发生规模6.1级地震。 目前没有伤亡报告。 该地震发生在棉兰老岛南岛General Santos的东南以东236公里处。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透维也纳4月23日（记者 Fredrik Dahl） - 全面禁止核试验条约组织（CTBTO）周二称，意外检测到了可能来自朝鲜2月核试验的放射性气体，这或许提供了朝鲜核试验的首个“确凿证据”。
但该组织称，4月9日检测到的放射性气体，并不能说明朝鲜在核试验中是否使用了钚或高浓缩铀。检测到放射性气体的时间，距朝鲜宣布进行地下核试验已过去了近两个月。
该组织发言人Annika Thunborg称，由于检测到这些所谓惰性气体前花费了太多时间，因此“很难”对这两种裂变物质进行鉴别。
据信，朝鲜在2006年和2009年的核试验中试爆的是钚弹。如果朝鲜在核试验中改用铀弹，国际社会的担忧将会加剧，因铀弹可令该国的核武库明显增强。
朝鲜进行第三次核试验时，世界各地几乎同时检测到地震波。但在随后几周，并没有检测到可构成确凿证据的放射性物质。
CTBTO在三月中旬曾表示，几乎不太可能检测到此类放射性物质。
但该组织周二发表声明称，两周前在距核试验地点1,000公里的日本高崎（Takasaki）检测到了放射性惰性气体，同时还在位于俄罗斯乌苏里斯克（Ussuriysk）的另一检测站提取到了较低水平的此类物质。
“已确定的惰性气体氙的两种放射性同位素为氙-131m和氙-133，这提供了涉及核的可靠信息，”声明称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透4月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一菲律宾东南外海发生规模6.1级地震。 目前没有伤亡报告。 该地震发生在棉兰老岛南岛General Santos的东南以东236公里处。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透首尔4月10日 - 韩国当局表示，中国最高核问题特使及韩国周一同意，如果朝鲜实行核试验或试射洲际弹道导弹，将采取强烈措施。
路透首尔/东京4月10日 - 一名中国特使周一抵达韩国，将讨论朝鲜越来越不听劝阻的武器发展计划；在此同时，各界担忧朝鲜可能准备好进行新一轮核试验之际，一美国海军攻击舰队正前往此一地区。