独家：对朝制裁极大推迟了朝鲜核项目--联合国

菲律宾东南外海发生规模6.1级地震--美国地质调查局
路透4月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一菲律宾东南外海发生规模6.1级地震。 目前没有伤亡报告。 该地震发生在棉兰老岛南岛General Santos的东南以东236公里处。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透联合国5月14日 - 根据路透周二看到的一份联合国专家组机密报告，日益严厉的金融制裁、武器禁运以及其他限制与朝鲜进行贸易的国际制裁虽没能让朝鲜停止其非法核武器项目，但似乎极大地推迟了该项目。
这份长达52页的报告称：“尽管施加的制裁未能令朝鲜停止核项目和弹道导弹项目的开发，但却尽可能地大幅推迟了（朝鲜的）时间表，金融制裁的实施以及武器贸易禁令也阻止了本来会流入到被禁项目的大量资金。”
在这份写给联合国安理会朝鲜制裁委员会的报告中，专家组还建议对三家朝鲜实体和12名个人进行制裁。
报告称，这份名单上列出的个人包括九名朝鲜公民、一名哈萨克斯坦人和两名乌克兰人，均因他们与武器走私交易有关。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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路透4月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一菲律宾东南外海发生规模6.1级地震。 目前没有伤亡报告。 该地震发生在棉兰老岛南岛General Santos的东南以东236公里处。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透首尔4月10日 - 韩国当局表示，中国最高核问题特使及韩国周一同意，如果朝鲜实行核试验或试射洲际弹道导弹，将采取强烈措施。
路透首尔/东京4月10日 - 一名中国特使周一抵达韩国，将讨论朝鲜越来越不听劝阻的武器发展计划；在此同时，各界担忧朝鲜可能准备好进行新一轮核试验之际，一美国海军攻击舰队正前往此一地区。