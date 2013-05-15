独家：对朝制裁极大推迟了朝鲜核项目--联合国

路透联合国5月14日 - 根据路透周二看到的一份联合国专家组机密报告，日益严厉的金融制裁、武器禁运以及其他限制与朝鲜进行贸易的国际制裁虽没能让朝鲜停止其非法核武器项目，但似乎极大地推迟了该项目。

这份长达52页的报告称：“尽管施加的制裁未能令朝鲜停止核项目和弹道导弹项目的开发，但却尽可能地大幅推迟了（朝鲜的）时间表，金融制裁的实施以及武器贸易禁令也阻止了本来会流入到被禁项目的大量资金。”

在这份写给联合国安理会朝鲜制裁委员会的报告中，专家组还建议对三家朝鲜实体和12名个人进行制裁。

报告称，这份名单上列出的个人包括九名朝鲜公民、一名哈萨克斯坦人和两名乌克兰人，均因他们与武器走私交易有关。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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