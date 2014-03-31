朝鲜威胁称可能进行新型核试验

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透首尔3月30日 - 朝鲜周日对联合国安理会的谴责作出强烈回应，威胁称可能进行“新型核试验”。
朝鲜外交部声明称：“联合国安理会对美国狂妄的核战争演习视而不见，却谴责朝鲜人民军自卫性的火箭发射演习，称朝方‘违反决议’、‘危及国际和平与安全’，这是（朝方）绝对不能容忍的，朝方将采取‘适当步骤’。”
声明中称，朝鲜人民军旨在对抗美国的演习将涉及“更多样化的核威慑”，用于以“多种打击力量”攻击中远程目标。
朝方表示：“我们不排除进行新型核试验的可能性，以强化我们的核威慑能力。”
朝鲜3月26日（周三）向朝鲜半岛东部海域发射了两枚中程弹道导弹，联合国安理会周四谴责朝方此举违反了联合国决议。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王琛
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路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。