CTBTO称检测到可能来自朝鲜核试验的放射性气体

全球贸易：IMF等国际机构支持开放贸易，呼吁政府更多帮助失业工人
路透华盛顿4月10日 - 全球多家主要多边经济机构周一称，全球贸易带来了生产率提高、物价降低等诸多好处，但政府却没有充分帮助因进口而受到严重冲击的劳动者和社会阶层。
(本文由路透中文网编译提供)
路透维也纳4月23日 - 全面禁止核试验条约组织（CTBTO）周二称，意外检测到了可能来自朝鲜2月核试验的放射性气体，这或许提供了朝鲜核试验的首个“确凿证据”。
但该组织称，4月9日检测到的放射性气体，并不能说明朝鲜在核试验中是否使用了钚或高浓缩铀。检测到放射性气体的时间，距朝鲜宣布进行地下核试验已过去了近两个月。
该组织发言人Annika Thunborg称，由于检测到这些所谓惰性气体前花费了太多时间，因此“很难”对这两种裂变物质进行鉴别。
据信，朝鲜在2006年和2009年的核试验中试爆的是钚弹。如果朝鲜在核试验中改用铀弹，国际社会的担忧将会加剧，因铀弹可令该国的核武库明显增强。
朝鲜进行第三次核试验时，世界各地几乎同时检测到地震波。但在随后几周，并没有检测到可构成确凿证据的放射性物质。
CTBTO在三月中旬曾表示，几乎不太可能检测到此类放射性物质。
但该组织周二发表声明称，两周前在距核试验地点1,000公里的日本高崎（Takasaki）检测到了放射性惰性气体，同时还在位于俄罗斯乌苏里斯克（Ussuriysk）的另一检测站提取到了较低水平的此类物质。
“已确定的惰性气体氙的两种放射性同位素为氙-131m和氙-133，这提供了涉及核的可靠信息，”声明称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透华盛顿4月10日 - 全球多家主要多边经济机构周一称，全球贸易带来了生产率提高、物价降低等诸多好处，但政府却没有充分帮助因进口而受到严重冲击的劳动者和社会阶层。
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