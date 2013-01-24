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货币新闻 | 2013年 1月 24日 星期四 11:37 BJT

东北亚情势: 朝鲜(北韩)计划推进核试验并发射更多火箭--国防委员会

路透首尔1月24日 - 朝鲜(北韩)中央通讯社周三引述该国国防委员会(Defence Commission)报导称,朝鲜计划进行第三次核试验,并发射更多远程火箭,目标将针对"敌方"美国.

"我们将发射的各种卫星和远程火箭以及将实施的高水平核试验针对的是美国,我们不会掩盖这一事实,"朝鲜国防委员会表示.(完) (编译 王兴亚; 审校 于春红)
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