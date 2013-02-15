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货币新闻 | 2013年 2月 15日 星期五 20:51 BJT

《独家新闻》朝鲜向中国表示已准备好进行新的核试验

路透北京2月15日 - 一知情消息人士称,朝鲜(北韩)向中国表示,该国准备好今年要再进行一次甚至两次核试验,以迫使美国与朝鲜进行外交协商.

该名与北京和平壤当局高层有直接联系的消息人士称,今年进一步的核试验也可能伴随火箭试射一同进行.

朝鲜周二进行了第三次核试验,引发国际间的谴责,美国也警告称这是威胁和挑衅的行为.

"一切准备就绪.第四和第五次核试验,以及火箭试射很快就可以进行,可能在今年内,"该消息人士称,第四次核试验规模会比第三次大许多,相当于10千吨的黄色炸药(TNT).
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