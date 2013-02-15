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货币新闻 | 2013年 2月 15日 星期五 21:01 BJT

重发-《独家新闻》朝鲜向中国表示已准备好进行新的核试验

消息人士称,除非美国和朝鲜进行协商,且美国放弃平壤认为是试图推翻该国政权的政策,否则朝鲜将会进行核试验.

他指出,朝鲜也重申长久以来的希望,即美国与其签署最终和平协议,并建立外交关系.

消息人士指出,中国可能同意联合国对朝鲜进行新的制裁.(完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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