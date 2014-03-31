朝鲜威胁称可能进行新型核试验

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔3月30日 - 朝鲜周日对联合国安理会的谴责作出强烈回应，威胁称可能进行“新型核试验”。

朝鲜外交部声明称：“联合国安理会对美国狂妄的核战争演习视而不见，却谴责朝鲜人民军自卫性的火箭发射演习，称朝方‘违反决议’、‘危及国际和平与安全’，这是（朝方）绝对不能容忍的，朝方将采取‘适当步骤’。”

声明中称，朝鲜人民军旨在对抗美国的演习将涉及“更多样化的核威慑”，用于以“多种打击力量”攻击中远程目标。

朝方表示：“我们不排除进行新型核试验的可能性，以强化我们的核威慑能力。”

朝鲜3月26日（周三）向朝鲜半岛东部海域发射了两枚中程弹道导弹，联合国安理会周四谴责朝方此举违反了联合国决议。(完)