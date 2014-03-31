朝鲜威胁称可能进行新型核试验

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔3月30日 - 朝鲜周日对联合国安理会的谴责作出强烈回应，威胁称可能进行“新型核试验”。
朝鲜外交部声明称：“联合国安理会对美国狂妄的核战争演习视而不见，却谴责朝鲜人民军自卫性的火箭发射演习，称朝方‘违反决议’、‘危及国际和平与安全’，这是（朝方）绝对不能容忍的，朝方将采取‘适当步骤’。”
声明中称，朝鲜人民军旨在对抗美国的演习将涉及“更多样化的核威慑”，用于以“多种打击力量”攻击中远程目标。
朝方表示：“我们不排除进行新型核试验的可能性，以强化我们的核威慑能力。”
朝鲜3月26日（周三）向朝鲜半岛东部海域发射了两枚中程弹道导弹，联合国安理会周四谴责朝方此举违反了联合国决议。(完)
编译：朱淑珍 发稿：王琛
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