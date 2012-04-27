朝交响乐团访美计划因火箭发射推迟

意大利前总理伦齐辞去民主党党魁 将谋求再次获选
路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。
路透亚特兰大4月26日电（记者 David Beasley）---美国非营利组织全球资源援助机构（Global Resource Services）负责人周四称，受火箭发射影响，朝鲜国立交响乐团原定下月的访美演出计划已被推迟。
该组织曾带领一个由150人组成的美国合唱乐团，於4月16-17日赴朝鲜演出，在他们准备赴平壤之际，朝鲜於4月13日发射火箭。
该组织执行理事斯普林斯（Robert Springs）对记者表示，全球资源援助机构在努力於5月将朝鲜国立交响乐团带到至少三个美国城市进行演出，但在朝鲜发射火箭後，他推迟了该计划。
斯普林斯说：“我觉得时机并不适宜。”他原本负责为朝鲜乐团办理美国签证。
他表示，希望今年夏季能重新安排该乐团的访美之行。
“我们将在时机适当时继续推进此事，而且我们已经获得朝鲜方面全部批准。”
斯普林斯称，在美国合唱乐团访问平壤期间，朝鲜人第一次见到美国音乐家时“有点害怕”。“他们的确感到来自外界的真正威胁。”
他还表示，朝鲜人在跟美国合唱乐团熟悉之後就不再那麽紧张了。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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