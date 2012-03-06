朝鲜暂停核活动并非政策转变--消息

路透北京3月6日电（记者 林洸耀/Brian Rhoads）---与朝鲜和北京均有接触的一位消息人士称，朝鲜出人意料与美国就其核项目未来达成协议，这并不意味着朝鲜新任领导人出现政策转变。

这位要求匿名的消息人士还警告，不要采取类似制裁伊朗的措施迫使朝鲜放弃核计划。他称，朝鲜若嗅到华盛顿任何的不真诚，都将迅速离开谈判桌。

金正恩接权仅数周後，朝鲜与美国上周会谈後同意暂停核试验、远程导弹试射和一处核设施的铀浓缩活动，并允许国际核查人员重返朝鲜。美方同时承诺对朝恢复食品援助。

该消息人士告诉路透，尽管朝美达成协议，但不要过度解读。他说：“（政策）没有变化。从朝鲜的视角看，大门永远敞开。”这名消息人士过去曾多次做出准确预测，包括朝鲜2006年第一次核试验前，将此事告知路透。

这位消息人士称，朝鲜仍坚持金日成的指导方针。金日成的最终目标包括朝韩签署和平条约，朝鲜半岛实现无核化，美朝实现建交。

目前驻韩美军接近3万人。美国称，美国在朝鲜半岛上没有部署核武器。

从朝鲜的角度来看，上周协议是可能实现的，因为朝鲜相信，美国才是重返谈判桌、愿做出妥协的一方。

该消息人士向路透解释：“过去，美国要麽不信任朝鲜，要麽刻意将朝鲜当作敌人。美国这次改变了思维方式。”

当被问及朝鲜为何对以往协议一再出尔反尔，这位消息人士表示，去核化对美国来说是最终目的，对朝鲜来说只是实现终极目标——生存的一个手段。

他说：“全部责任归咎於朝鲜并不公平。”

朝鲜一直对美国存有疑虑。2001年，时任美国总统小布什将朝鲜与伊拉克、伊朗列入“邪恶轴心国”。朝鲜担忧，继2003年美军入侵伊拉克，以及美国向伊朗持续施压後，朝鲜或成为下一个目标。

这位消息人士还称，一切谜底或很快揭晓。“如果美国停止采取行动，将朝鲜视为敌人，而非朋友，朝鲜将被迫‘走偏’。”（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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