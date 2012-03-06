朝鲜暂停核活动并非政策转变--消息

法国总统候选人马克龙获有影响力的中间派支持 与勒庞对决更添胜算
路透巴黎2月22日 - 法国一位颇有影响力的中间派政治人士周三与独立总统候选人马克龙结成联盟，有可能增大后者在这场激烈角逐中的胜算。
路透北京3月6日电（记者 林洸耀/Brian Rhoads）---与朝鲜和北京均有接触的一位消息人士称，朝鲜出人意料与美国就其核项目未来达成协议，这并不意味着朝鲜新任领导人出现政策转变。
这位要求匿名的消息人士还警告，不要采取类似制裁伊朗的措施迫使朝鲜放弃核计划。他称，朝鲜若嗅到华盛顿任何的不真诚，都将迅速离开谈判桌。
金正恩接权仅数周後，朝鲜与美国上周会谈後同意暂停核试验、远程导弹试射和一处核设施的铀浓缩活动，并允许国际核查人员重返朝鲜。美方同时承诺对朝恢复食品援助。
该消息人士告诉路透，尽管朝美达成协议，但不要过度解读。他说：“（政策）没有变化。从朝鲜的视角看，大门永远敞开。”这名消息人士过去曾多次做出准确预测，包括朝鲜2006年第一次核试验前，将此事告知路透。
这位消息人士称，朝鲜仍坚持金日成的指导方针。金日成的最终目标包括朝韩签署和平条约，朝鲜半岛实现无核化，美朝实现建交。
目前驻韩美军接近3万人。美国称，美国在朝鲜半岛上没有部署核武器。
从朝鲜的角度来看，上周协议是可能实现的，因为朝鲜相信，美国才是重返谈判桌、愿做出妥协的一方。
该消息人士向路透解释：“过去，美国要麽不信任朝鲜，要麽刻意将朝鲜当作敌人。美国这次改变了思维方式。”
当被问及朝鲜为何对以往协议一再出尔反尔，这位消息人士表示，去核化对美国来说是最终目的，对朝鲜来说只是实现终极目标——生存的一个手段。
他说：“全部责任归咎於朝鲜并不公平。”
朝鲜一直对美国存有疑虑。2001年，时任美国总统小布什将朝鲜与伊拉克、伊朗列入“邪恶轴心国”。朝鲜担忧，继2003年美军入侵伊拉克，以及美国向伊朗持续施压後，朝鲜或成为下一个目标。
这位消息人士还称，一切谜底或很快揭晓。“如果美国停止采取行动，将朝鲜视为敌人，而非朋友，朝鲜将被迫‘走偏’。”（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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