朝鲜暗示不蹈他国覆辙 不放弃发展核项目

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透首尔2月21日 - 朝鲜周四称，该国通过第三次核试验加强了针对“敌人”美国的防御能力，并指出那些迫于美国压力放弃核计划的国家承受了“悲惨后果”。
朝鲜不顾联合国决议在上周进行核试验，令该国及其年轻领导人金正恩遭到将面临更严厉制裁的警告。
利比亚曾于2003年放弃发展核项目，以修复与美国的关系，该国总统卡扎菲后来被最终获得美国武力支持的起义推翻。
朝鲜表示，该国从未退却，这似乎是在与利比亚作对比。
“那些半途放弃核项目的国家遭遇的悲惨后果……明显证明，朝鲜民主主义人民共和国在做（核）选择时很有远见且十分英明，”朝鲜中央通讯社称。
据与中朝政府高层关系密切的消息人士称，朝鲜已通报中国其计划进行更多核试验。
朝鲜的最新核试验，是对联合国1月针对该国去年发射远程火箭加强制裁力度作出的回应。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)