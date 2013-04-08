朝鲜暂停开城工业园的运营 普京呼吁平息事态

路透韩国坡州4月8日（记者 Christine Kim） - 在连续数周威胁美国和韩国后，朝鲜周一暂停了与韩国合营的开城工业园的运营。与此同时，俄罗斯总统普京称，任何核冲突都可能造成比切尔诺贝利核灾更严重的破坏。

朝鲜决定关闭开城工业园，外界猜测该国将在接下来数日进行一些挑衅性活动，有可能再次进行核武器试验或试射导弹。

联合国针对朝鲜2月进行的第三次核试验对该国实施新的制裁后，朝鲜半岛紧张局势一直都在升级。美韩随后进行的持续数周的联合军演，则令朝鲜更感愤怒，该国威胁称要对美韩发动核攻击。

普京称，朝鲜半岛的冲突可能造成比1986年切尔诺贝利核灾更严重的破坏。

“我不想隐瞒，我们对朝鲜半岛局势升级感到担心，因为我们是邻国，”普京在访问德国与该国总理默克尔召开联合新闻发布会时说道。

“若上帝保佑，发生一些事，大家都知道的切尔诺贝利可能宛若童话。有这样的威胁还是没有呢？我觉得有……我会敦促所有人平静下来……在谈判桌上开始解决多年积累的问题。”

朝中社援引朝鲜一位高官的话报道称，朝鲜当局或撤出开城工业园的朝方工人，然后将决定是否让该工业园继续运营。该官员之前对开城工业园进行过视察。

韩国国防部周一早些时候对有迹象显示朝鲜可能很快进行核武器试验予以否认，称报道所称的朝鲜核试验地点周围的活动属于常规活动。

中国外交部称，朝鲜半岛需要和平而不是战争。外交部发言人洪磊表示，中方认为，有关各方对话谈判是实现朝鲜半岛无核化的唯一途径。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。