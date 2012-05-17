朝鲜恢复核反应堆建设工程--报导

路透首尔5月17日电（记者 David Chance）---38North网站周四报导称，朝鲜已经恢复实验性轻水反应堆（ELWR）的建设工程，建成後将能为该国生产核武器提供更多材料。

38North网站（38north.org）由美国约翰·霍普金斯大学（Johns Hopkins University）的美韩研究所和前美国国务院官员Joel Wit联合运营。该网站称，根据4月30日拍摄到的卫星图像，朝鲜去年12月暂停的反应堆工程目前又重新启动。

尽管美国和中国对朝鲜核活动发出警告，朝鲜已加快向第三次核试验迈进的步伐，届时该国可能首次使用高浓缩铀。

“朝鲜建设实验性轻水反应堆作为新反应堆的原型，以及其位於宁边的铀浓缩设施，是该国扩大未来核武器储备意图的重要指标，”38North称。

该网站称，该反应堆可能将在一两年内投入运行。根据卫星图像，反应堆安全壳建筑接近完成。

该网站指出，一旦该新反应堆开始运行，从中生产的材料将足以让朝鲜每年多生产一枚原子弹。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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