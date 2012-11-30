朝鲜新核反应堆建设取得进展--IAEA

路透维也纳11月29日电（记者 Fredrik Dahl）---国际原子能机构（IAEA）总干事天野之弥周四称，朝鲜在建设一个新的核反应堆上取得进展，该设施或扩大朝鲜生产核武器所需原材料的能力。

天野之弥指出，朝鲜“继续建设轻水反应堆，主体建筑外部工程大体完成”。

他还表示，IAEA“仍无法判断该反应堆的设计特征及其可能的启动时间”。

该轻水反应堆建在宁边核设施内。

2003年，朝鲜成为第一个退出《不扩散核武器条约》的国家，并阻止IAEA进入其核设施。

天野之弥表示，他仍“非常担忧”朝鲜的核项目，IAEA观察员只能通过卫星图片对其进行跟踪。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。