版本:
中国
时事要闻 | 2012年 5月 22日 星期二 18:12 BJT

朝鲜：美国压力迫使朝鲜增强核威慑

路透首尔5月22日电---朝鲜外交部周二在声明中称，近期美国针对朝鲜失败的卫星发射所施加的外交压力，以及“核试验谣言”，迫使朝鲜考虑“自卫性”的“对策”。

朝鲜官方媒体--朝鲜中央通讯社发表了该声明，声明称，“只要美国继续实施敌对政策”，朝鲜将“增强核威慑力量”。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐