朝鲜：美国压力迫使朝鲜增强核威慑

英国议员称特雷莎·梅产业新计划缺乏长期思维 或重犯旧错
路透伦敦3月3日 - 多名英国议员表示，英国新的产业战略缺乏长期思维，有可能会犯与先前失败计划相同的错误。今年稍早英国公布了为本国经济退出欧盟而准备的产业战略新计划。
路透首尔5月22日电---朝鲜外交部周二在声明中称，近期美国针对朝鲜失败的卫星发射所施加的外交压力，以及“核试验谣言”，迫使朝鲜考虑“自卫性”的“对策”。
朝鲜官方媒体--朝鲜中央通讯社发表了该声明，声明称，“只要美国继续实施敌对政策”，朝鲜将“增强核威慑力量”。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透华盛顿3月2日 - 美国司法部长塞申斯(Jeff Sessions)周四表示，他将不参与任何有关俄罗斯干预2016年总统大选指控的调查。但他坚称，他未披露去年与俄罗斯大使会面一事，并没有任何过错。
路透巴黎3月2日 - 法国保守派总统候选人菲永(Francois Fillon)的支持率周四进一步下滑。上日有报道指出，他因不当使用公共资金的指控而面临正式调查。