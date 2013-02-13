朝鲜核试验遭国际社会普遍谴责

美国白宫高官会见众议院温和及保守派共和党人 望重批医保法案
路透华盛顿4月3日 - 美国白宫高级官员周一会见了众议院温和及保守派共和党人，旨在重启废除并取代奥巴马医保(Obamacare)的计划。
路透首尔2月12日（记者 David Chance/Jack Kim） - 朝鲜周二进行了第三次核试验，这一无视联合国安理会决议的行动遭到国际社会的普遍谴责，中国就此召见朝鲜驻华大使提出严正交涉。
朝鲜称，此次核试验是针对“美国敌人”的一次自卫行动，并威胁称必要时还会采取更强烈的措施。
朝鲜在美国总统奥巴马发表国情咨文的当天进行核试验，不仅令奥巴马面临压力，还置多次警告朝鲜避免局势升级的中国处于尴尬境地。
联合国安理会轮值主席称，安理会已召开了紧急会议，“强烈谴责”朝鲜进行核试验，并决定着手采取适当措施予以回应。
朝鲜领导人金正恩执政第一年期间继续推进核武器政策，领导朝鲜进行了两次远程火箭发射活动和一次核试验。
朝鲜称，本次核试验较之前两次具有“更强大的爆炸威力”。朝鲜中央通讯社称，这次核试验使用了小型化、轻量化的核设备，表明该国再次使用了适用于导弹弹头的钚。
中国外交部称，外交部长杨洁篪召见朝鲜驻华大使池在龙，就朝鲜进行第三次核试验提出严正交涉。
杨洁篪称，中国政府对朝方不顾国际社会普遍反对，再次进行核试，表示强烈不满和坚决反对。他还要求朝方停止采取进一步激化局势的言行，尽快回到对话协商的正确轨道。
美国总统奥巴马称，朝鲜此次核试验是“极具挑衅性的行为”，破坏了地区稳定。
“国际社会应采取更迅速、可靠的行动，应对朝鲜威胁活动造成的风险。美国将继续采取必要措施，保护自己和盟国，”奥巴马说道。
日本首相安倍晋三称，朝鲜此次核试验构成“严重威胁”，日方对此无法容忍。
俄罗斯外长拉夫罗夫敦促朝鲜放弃核项目，重新回到对话轨道。北约（NATO）谴责朝鲜核试验是“不负责任的行为”。
韩国也对朝鲜核试验进行谴责。美国政府称，奥巴马周二与韩国总统李明博通话，表示美国“仍坚守对韩国的防务承诺”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月3日 - 美国白宫高级官员周一会见了众议院温和及保守派共和党人，旨在重启废除并取代奥巴马医保(Obamacare)的计划。
路透华盛顿4月3日 - 美国民主党人周一获得了足够的支持来阻挠参议院就特朗普提名的最高法院大法官Neil Gorsuch进行提名确认投票，但共和党人威胁称将改变参议院规则，以确保Gorsuch获得这一终身职位。
路透伦敦4月4日 - 英国国会退欧特别委员会周二表示，首相特雷莎·梅必须给出一份经济评估说明在没有达成协议的情况下就退出欧盟所带来的影响，以证明“没达成协议好过糟糕的协议”。