朝鲜核试验遭国际社会普遍谴责

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔2月12日（记者 David Chance/Jack Kim） - 朝鲜周二进行了第三次核试验，这一无视联合国安理会决议的行动遭到国际社会的普遍谴责，中国就此召见朝鲜驻华大使提出严正交涉。

朝鲜称，此次核试验是针对“美国敌人”的一次自卫行动，并威胁称必要时还会采取更强烈的措施。

朝鲜在美国总统奥巴马发表国情咨文的当天进行核试验，不仅令奥巴马面临压力，还置多次警告朝鲜避免局势升级的中国处于尴尬境地。

联合国安理会轮值主席称，安理会已召开了紧急会议，“强烈谴责”朝鲜进行核试验，并决定着手采取适当措施予以回应。

朝鲜领导人金正恩执政第一年期间继续推进核武器政策，领导朝鲜进行了两次远程火箭发射活动和一次核试验。

朝鲜称，本次核试验较之前两次具有“更强大的爆炸威力”。朝鲜中央通讯社称，这次核试验使用了小型化、轻量化的核设备，表明该国再次使用了适用于导弹弹头的钚。

中国外交部称，外交部长杨洁篪召见朝鲜驻华大使池在龙，就朝鲜进行第三次核试验提出严正交涉。

杨洁篪称，中国政府对朝方不顾国际社会普遍反对，再次进行核试，表示强烈不满和坚决反对。他还要求朝方停止采取进一步激化局势的言行，尽快回到对话协商的正确轨道。

美国总统奥巴马称，朝鲜此次核试验是“极具挑衅性的行为”，破坏了地区稳定。

“国际社会应采取更迅速、可靠的行动，应对朝鲜威胁活动造成的风险。美国将继续采取必要措施，保护自己和盟国，”奥巴马说道。

日本首相安倍晋三称，朝鲜此次核试验构成“严重威胁”，日方对此无法容忍。

俄罗斯外长拉夫罗夫敦促朝鲜放弃核项目，重新回到对话轨道。北约（NATO）谴责朝鲜核试验是“不负责任的行为”。

韩国也对朝鲜核试验进行谴责。美国政府称，奥巴马周二与韩国总统李明博通话，表示美国“仍坚守对韩国的防务承诺”。（完）