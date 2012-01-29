美国专家称朝鲜宁边核反应堆构成安全隐患

路透首尔1月26日电（记者 Jeremy Laurence）---美国核专家赫克（Siegfried Hecker）称，朝鲜在建造铀燃料反应堆方面进展迅速，构成严重的安全威胁。

赫克自2004年以来曾四次访问朝鲜宁边核设施，最近一次在2010年底，这也是最近一次外国专家访问宁边核设施。他表示，非常担心该反应堆技术缺陷。

赫克接受路透电话采访时说：“尽管遇到工业困难，他们（朝鲜）仍迅速建造反应堆。令我担忧的是，我从未发现朝鲜有足够的监管，来确保核设施安全建设和运行。”他还指出，该轻水反应堆可能过两年左右就会投入运行。

“从技术角度讲，他们不应着手完成反应堆建设，不应在缺乏与国际安全机构沟通的情况下就投入运行，这样风险太大了。”

赫克指出，过去一年拍摄的许多卫星画面表明，朝鲜确实计划完成该反应堆建设。他表示，该反应堆似乎设计意图是为了发电，但若与附近的一处铀浓缩设施结合，可用於制造核弹。

赫克称，美国和韩国眼下进退两难，究竟是迫使朝鲜停止建设反应堆，还是允许朝鲜继续推进，并主动伸出援手，以避免一场核灾难？

他说：“国际社会和政界还得过几年，才能正式达成解决方案。”他指出，方案之一是允许中国专家评估该设施的安全性，但美国和韩国很难接受这个方案。

赫克指出，最令人担心的是，万一发生地震，宁边可能断电，这样可能发生类似去年日本福岛核电站的事故。

虽然朝鲜不大可能发生强震，但小震常常会发生。此外，朝鲜火山活动也是个隐患。（完）

编译：李富强 发稿：朱淑珍

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