情报机构试图寻找朝鲜核试验细节

路透华盛顿/首尔2月20日（记者 Mark Hosenball/Jack Kim） - 美国、欧洲和韩国官员称，美国和盟国情报机构没有发现朝鲜2月12日核试验泄漏出来颗粒的踪迹，核装置的设计成为不解之谜。

缺乏科学证据暗示，朝鲜核试验所使用的核裂变材料类型仍不得而知，而朝鲜核弹设计进展也是个问号。

官员们称，朝鲜核试验后，位于佛罗里达州的美国空军技术应用中心（U.S. Air Force Technical Applications Center）派出了WC-135侦察机寻找气体残余物踪迹，以推测核装置的设计，但是该努力没有收到成效。

一名空军发言人确认派出了侦察机，但表示无法公布任务结果。一名美国情报官员称，相关分析“仍在继续”。

这两位官员和民间专家都表示，根据地震的强度，毫无疑问朝鲜本次核试验的装置比2006年和2009年试验的强大数倍。

尽管对于朝鲜最新一次核试验的爆炸力预估说法不一，大多数官员和专家预计爆炸力至少5,000吨，不及美国二战期间在日本广岛投下的原子弹。

朝鲜官方媒体发表声明称，试验使用了“小型和更轻的核装置，但爆炸力比之前更强，对周边生态环境没有任何负面影响”。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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