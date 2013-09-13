美国指责朝鲜重启宁边核反应堆

电信产业：中国电信与香港电讯联手在香港推出流动付款联营卡
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿9月12日 - 美国周四就有关朝鲜已重启宁边核反应堆的报告对朝方发出指责，强调该行动将违反联合国安理会决议。
两家美国智库发表的报告称，朝鲜宁边核设施飘散的蒸汽显示朝方已重启2007年就已关闭的一座反应堆。然而，在华盛顿以及在亚洲访问的美国官员均未对此予以证实。
美国国务院发言人Marie Harf称，“若报告所述内容属实，那将违反联合国安理会相关决议，当然也有悖于朝方在2005年9月19日签署的联合声明中所作的承诺。”
美国朝鲜政策特别代表戴维斯（Glyn Davies）周四在东京对记者表示，关于朝鲜或已重启宁边核反应堆的报告如果属实……那将是一件非常严重的事。
上述报告也引发了有关恢复朝鲜核问题六方对话的呼吁。该对话活动已经停滞多年，美国总统奥巴马的“战略忍耐”政策坚持要求在正式恢复对话前，朝鲜要表现出对2005年去核承诺的严肃立场。
“我们正与我们亚洲合作伙伴一道使朝鲜认识到，他们必须遵守自己的国际承诺，”美国国务院负责东亚和太平洋地区事务的副助理国务卿Scot Marciel在华盛顿就东北亚地区的挑战发表演讲时称。
美国前白宫亚洲事务顾问Michael Green称，朝鲜的铀浓缩和其他核项目较宁边反应堆更值得关切。他曾在小布什执政期间参与同朝鲜的核谈判。
他预测朝鲜将在短时间内再次进行核试验。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
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