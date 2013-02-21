情报机构试图寻找朝鲜核试验细节

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译并提供)
路透华盛顿/首尔2月20日（记者 Mark Hosenball/Jack Kim） - 美国、欧洲和韩国官员称，美国和盟国情报机构没有发现朝鲜2月12日核试验泄漏出来颗粒的踪迹，核装置的设计成为不解之谜。
缺乏科学证据暗示，朝鲜核试验所使用的核裂变材料类型仍不得而知，而朝鲜核弹设计进展也是个问号。
官员们称，朝鲜核试验后，位于佛罗里达州的美国空军技术应用中心（U.S. Air Force Technical Applications Center）派出了WC-135侦察机寻找气体残余物踪迹，以推测核装置的设计，但是该努力没有收到成效。
一名空军发言人确认派出了侦察机，但表示无法公布任务结果。一名美国情报官员称，相关分析“仍在继续”。
这两位官员和民间专家都表示，根据地震的强度，毫无疑问朝鲜本次核试验的装置比2006年和2009年试验的强大数倍。
尽管对于朝鲜最新一次核试验的爆炸力预估说法不一，大多数官员和专家预计爆炸力至少5,000吨，不及美国二战期间在日本广岛投下的原子弹。
朝鲜官方媒体发表声明称，试验使用了“小型和更轻的核装置，但爆炸力比之前更强，对周边生态环境没有任何负面影响”。（完）
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(编译 李富强;审校 张家伟)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
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路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。