卫星图像显示朝鲜近期不太可能进行核试验--智库

路透首尔4月23日 -美国智库周三表示，根据对卫星图像的评估，朝鲜不太可能已准备好在美国总统奥巴马出访亚洲之际进行核试验。

韩国外交部此前发表评论称，朝鲜可能计划进行第四次核试验。这促使美国国务院敦促朝鲜不要采取威胁地区和平的行动。

朝鲜一直在丰溪里(Punggye-ri)致力于提高核试验效果。美国约翰·霍普金斯大学的朝鲜分析网站"38North"表示，通过对卫星图像的分析判断，尽管丰溪里的活动有所加剧，但并无迹象显示，核试验近在眼前。

“就车辆、人员和设备的活动情况而言，丰溪里近期的活动并未到达之前核试验前几周那样的非常密集的水准。”

“更重要的是，我们没有发现类似在2019和2013年朝鲜进行核试验前的其他可能迹象，例如旨在传输试验前数据的通信车辆和卫星天线。”

丰溪里的活动具有季节性，常常在朝鲜半岛的春季时加强。早些时候的卫星图像显示，朝鲜正挖掘多个隧道，这可能意味着朝鲜计划进行不止一次核试验。

38North也承认，他们使用的商业卫星图像并不能完整呈现朝鲜的这些活动。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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