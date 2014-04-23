卫星图像显示朝鲜近期不太可能进行核试验--智库

全球金市：金价下跌，法国大选重燃风险意愿
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔4月23日 - 美国智库周三表示，根据对卫星图像的评估，朝鲜不太可能已准备好在美国总统奥巴马出访亚洲之际进行核试验。
韩国外交部此前发表评论称，朝鲜可能计划进行第四次核试验。这促使美国国务院敦促朝鲜不要采取威胁地区和平的行动。
朝鲜一直在丰溪里(Punggye-ri)致力于提高核试验效果。美国约翰·霍普金斯大学的朝鲜分析网站"38North"表示，通过对卫星图像的分析判断，尽管丰溪里的活动有所加剧，但并无迹象显示，核试验近在眼前。
“就车辆、人员和设备的活动情况而言，丰溪里近期的活动并未到达之前核试验前几周那样的非常密集的水准。”
“更重要的是，我们没有发现类似在2019和2013年朝鲜进行核试验前的其他可能迹象，例如旨在传输试验前数据的通信车辆和卫星天线。”
丰溪里的活动具有季节性，常常在朝鲜半岛的春季时加强。早些时候的卫星图像显示，朝鲜正挖掘多个隧道，这可能意味着朝鲜计划进行不止一次核试验。
38North也承认，他们使用的商业卫星图像并不能完整呈现朝鲜的这些活动。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
路透纽约/伦敦4月24日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周一下 滑至七个半月低位，在周五录得六年来的最大单日跌幅后仍有后续卖盘。 7月罗布斯塔咖啡 收跌54美元，或2.7%，报每吨1,936美元， 此前触及去年9月初以来次月合约最低水平1,906美元。该合约过去三个交 易日累计下跌约11%。 交易员称，咖啡市场近期下降，由阿拉比卡咖啡引跌，阿拉比卡咖啡 期货下挫近8%，在上周三和周四触发技术性卖出信号。 “伦敦罗布斯塔咖啡跟随纽约阿拉比卡咖啡下跌，因为基金开始卖出 ，”一交易员称，他补充说，基金仍持有净多头头寸，可能在短期继续卖 出。 7月阿拉比卡咖啡 收跌1美分，或0.8%，报每磅1.319美元，徘 徊在略高于周五所及10个半月低位1.3155美元的水准。 7月伦敦可可 收跌33英镑，或2.3%，报每磅1,424英镑。 7月纽约可可 收跌34美元，或1.8%，报每吨1,816美元，离周四 触及的九年半低位1,756美
路透伦敦4月24日 - 期铜周一上涨，因法国中间派总统候选人马克龙在大选第一轮投票中表现出色，提振对景气循环资产的胃纳，带动股市大幅上涨。