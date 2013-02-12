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货币新闻 | 2013年 2月 12日 星期二 15:23 BJT

东北亚情势: 奥巴马称朝鲜核试验为"损害区域稳定的高度挑衅行为"

路透华盛顿2月12日 - 美国奥巴马周二称

* 朝鲜(北韩)核试验为"损害区域稳定"的"高度挑衅行为"

* 朝鲜核试验违反联合国安理会众多决议的约束

* 朝鲜核试验对美国及国际和平和安全构成威

* 美国将"继续采取必要措施以保护自身及盟友",将与其他国家合作采取"坚定行 (完)
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