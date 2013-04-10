朝鲜考验奥巴马的“战略耐心”

路透华盛顿4月9日（记者 Matt Spetalnick/Anna Yukhananov） - 朝鲜接下来的挑衅举动，可能将是考验美国总统奥巴马是否失去“战略耐心”的一大关键。“战略耐心”是奥巴马长期以来对朝鲜所持的政策。

美国官员称，朝鲜在接二连三的好战威胁基础上，在接下来数日可能进行军事挑衅。面对这种情况，美国已与盟友韩国制定了新的安全方案，同时还加大施压力度敦促中国采取更多措施遏制朝鲜。

这些官员称，奥巴马重新调整了对朝政策，当中包括修改交战规则，允许可比以往更有力地回应任何攻击、但要避免升级成全面战争。

尽管如此，问题是被奥巴马幕僚称为“战略耐心”的广泛外交政策，能否经得起当前朝鲜半岛危机的挑战。朝鲜半岛局势已演变成自1953年朝鲜战争结束以来最严重的危机。

迄今为止，奥巴马政府并未能阻止朝鲜发展核项目的步伐。自奥巴马担任美国总统以来，朝鲜进行过两次地下核爆炸和多次导弹试验。朝鲜被联合国禁止进行导弹试验。

在遏制朝鲜核项目方面，奥巴马的前任也没有取得太多的成功，但面对朝鲜年轻的领导人金正恩，奥巴马面临的不确定性却十分的高。对于联合国的制裁和美韩联合军演，金正恩接连发出恐吓威胁。

“以焰火收场”

如果金正恩像美国官员预测的那样沿袭朝鲜的传统，那么朝鲜将会在4月15日金日成诞辰纪念日前后试射一或两枚导弹。

“以一场焰火表演结束近期不断升级的紧张局势，是很有可能的，”这位不愿透露姓名的美国官员对路透说。

不过，美国官员指出，他们不排除朝鲜攻击韩国船只或边防哨所的可能性。尽管韩国采取了避免升级为公开冲突的防范措施，但若出现这种情况，韩国还是会进行“相应的报复”。

即使朝鲜半岛局势升级，奥巴马政府也相应地调整了政策，但尚未迹象显示他们会彻底放弃“战略耐心”。

奥巴马的苦恼

奥巴马2009年就任美国总统时曾承诺会更多地接触朝鲜，并表示愿向该国伸出援助之手。但四个月后，朝鲜就违反联合国决议试射导弹，令美朝关系重新偏离轨道。

奥巴马政府的“战略耐心”政策，基本上算是发起了一场外交等待游戏。在这场游戏中，美国将重点放在制裁和谴责上，同时摆出敞开大门接纳一个行为改善的朝鲜的姿态。

美国国会研究所（CRS）2月曾称，奥巴马的战略耐心基本上旨在“牵制朝鲜的核扩散活动，而不是遏制该国的核项目。”

“隐藏在该政策背后的预期是，朝鲜几乎肯定不会放弃核能力，”CRS在报告中称。报告指出，该政策还让朝鲜控制了主动权，这指的是朝鲜操纵美国及其盟友对其各种行动作出反应。

不过，这也表明朝鲜问题确实已变得十分棘手，就连奥巴马的共和党反对者在寻找更佳的解决方案上似乎也是束手无策。通常尖锐抨击奥巴马的美国参议员格雷厄姆（Lindsey Graham）在NBC的《Meet the Press》节目上称：“我很欣赏该（奥巴马）政府目前的所作所为。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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