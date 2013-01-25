白宫：朝鲜的威胁是“毫无必要的挑衅”

路透华盛顿1月24日 - 白宫周四称，朝鲜威胁试射火箭和进行核试验是“毫无必要的挑衅”，并表示此类行动将违反联合国决议，并加剧朝鲜在外交上的孤立。

朝鲜国防委员会称，“我们将发射的各种卫星和远程火箭以及将实施的高水平核试验全部针对美国，我们不会掩盖这一事实”，并称美国是其“死敌”。

联合国安理会周二通过美国支持的决议，谴责朝鲜去年12月发射火箭的行为违反安理会决议，并扩大对朝鲜现有的制裁。

“朝鲜的声明是毫无必要的挑衅，进行试验将严重违反联合国安理会决议。进一步挑衅只会令朝鲜越发孤立。”白宫发言人卡尼（Jay Carney）对记者表示。

卡尼指出，周二的安理会决议“将有助于阻止朝鲜发展大规模杀伤性武器项目......美国在这方面将策划和采取进一步的行动。”

当被问及朝鲜最新的威胁言论是否暗示其领导人金正恩选择的方向时，卡尼说道：“我们通过朝鲜的行为作出判断......我们无疑还没有看到朝鲜的行为发生显著变化。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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