崔龙海再次当选朝鲜最高人民会议代议员 失势传言不攻自破

路透3月11日 - 朝鲜周二公布了朝鲜最高人民会议代议员选举结果。

金正恩以叛国罪处决其姑父张成泽引发外界猜测，金正恩可能对朝鲜旧有高官进行无情的清洗。

这场选举毫无悬念，共有687人当选第13届最高人民会议代议员。

然而，这张获选者名单的确可以让外界了解金正恩掌权以来朝鲜的哪些人得势，又有哪些人失势。

朝鲜人民军总政治局局长、被视为朝鲜二号人物的崔龙海再次当选代议员，令关于他和金正恩不睦的传言不攻自破。

金正恩的姑姑金敬姫也再次当选代议员。自从张成泽被处决以来，她便没有出现在公众视线中。

金敬姫的消失引发外界猜测，随着张成泽的处决，她或许已被朝鲜劳动党中央政治局除名，并被剥夺了其他官方职务。

根据朝鲜官方媒体的报道，一些与金正恩关系密切的官员首次当选，反映出他们地位开始上升。

根据韩国专家的说法， 朝鲜劳动党财务和会计部副主任Ma Won Chun首次当选。

朝鲜人民武装力量部部长、被认为是金正恩心腹之一的张正男(Jang Jong-Nam)也当选代议员。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。