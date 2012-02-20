朝鲜劳动党4月中旬将召开党代会 金正恩或正式接班

路透首尔2月20日电---朝鲜官方媒体朝中社周一称，今年4月中旬，执政党劳动党将召开2010年以来首次党代表会议，届时或将正式宣布政权交接至金氏家族第三代。

今年4月中旬是金日成诞辰百年，朝鲜计划将此作为“强大和繁荣的国家”新时代的开始。

朝中社称：“为千年万载永远发扬光大金正日同志神圣的革命生涯和不朽的革命业绩，紧密团结在金正恩同志周围最终完成主体事业、先军革命事业，朝鲜劳动党中央政治局决定在主体101（2012）年4月中旬召开朝鲜劳动党代表会议。”

主体思想是朝鲜自主创立的思想体系，融合了马克思主义和极端民主主义，为金日成所倡导。“先军主义”是金正日的执政方针。

金正恩据信目前不到三十岁，於2010年9月一次罕见的劳动党代表大会上，被任命为朝鲜劳动党中央军事委员会副主席，这是金正恩迅速接班进程中担任的第一个要职。

金正日去年12月去世。据信，金正恩目前得到金氏家族成员和多名副手支持。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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