联合国人权专员谴责朝鲜扣押美国退役老兵

路透日内瓦12月2日 - 联合国人权高级专员皮莱(NaviPillay)谴责朝鲜扣留85岁的美国老兵纽曼(MerrillNewman)，并称其正在核查有关朝鲜最近发生的大规模处决的报道。

朝鲜将纽曼作为战犯并强制扣押，被问及朝鲜的行动是否合法时，皮莱称她反对这种做法。

皮莱在新闻发布会上说：“我和所有人一样震惊，这位老兵已经八十多岁了，现在被强制扣留在朝鲜，被迫为自己国家的军事行为认罪。”

皮莱称，她还为韩国媒体报道的朝鲜大规模处决活动深感烦恼：“我们正在核实这些报道的内容。”

在联合国独立调查委员会成立后，今年对朝鲜人权状况的审查已经加速。该委员会负责收集朝鲜可能存在的危害人权行为的证据，并将于明年3月提交报告。

朝鲜脱北者已在首尔、东京、伦敦和华盛顿举行的公开听证会上作证。

朝鲜则拒绝配合调查。

编译：王琛 发稿：王凤昌

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