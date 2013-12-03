联合国人权专员谴责朝鲜扣押美国退役老兵

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(本文由路透中文网编译提供)
路透日内瓦12月2日 - 联合国人权高级专员皮莱(Navi Pillay)谴责朝鲜扣留85岁的美国老兵纽曼(Merrill Newman)，并称其正在核查有关朝鲜最近发生的大规模处决的报道。
朝鲜将纽曼作为战犯并强制扣押，被问及朝鲜的行动是否合法时，皮莱称她反对这种做法。
皮莱在新闻发布会上说：“我和所有人一样震惊，这位老兵已经八十多岁了，现在被强制扣留在朝鲜，被迫为自己国家的军事行为认罪。”
皮莱称，她还为韩国媒体报道的朝鲜大规模处决活动深感烦恼：“我们正在核实这些报道的内容。”
在联合国独立调查委员会成立后，今年对朝鲜人权状况的审查已经加速。该委员会负责收集朝鲜可能存在的危害人权行为的证据，并将于明年3月提交报告。
朝鲜脱北者已在首尔、东京、伦敦和华盛顿举行的公开听证会上作证。
朝鲜则拒绝配合调查。
编译：王琛 发稿：王凤昌
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