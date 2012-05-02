韩国航班信号所受干扰疑似来自朝鲜

中国外长和美国国务卿就双边关系和其它话题交换意见--新华
路透北京2月17日 - 新华社周五报道称，中国外交部长王毅和美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)在20国集团(G20)外长会议间隙碰面，就双边关系和其它共同关注的话题交换了意见。
路透首尔5月2日电---韩国官员周三称，自周末以来，韩国250多趟进出港航班GPS信号遭干扰，朝鲜的嫌疑最大。
过去类似干扰均来自朝鲜。朝鲜上月违反联合国安理会决议，发射远程火箭但失败，去年被谴责对韩国金融机构发起网络攻击。
韩国交通部称，由於飞机自动转换至其它导航系统，没有航班遭遇险情，包括11架外国航空公司运营的航班。
韩国一名政府官员称：“就像2010年和2011年（军事）演习时一样，我们怀疑朝鲜进行了信号干扰。”
韩国通信委员会（KCC）官员拒绝评论信号干扰是否来自朝鲜，但表示，已确认过去至少有一起类似事件是朝鲜所为。
韩国国防部官员拒绝对信号干扰来源置评，但透露该部设备未受影响。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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