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时事要闻 | 2012年 5月 2日 星期三 17:33 BJT

韩国航班信号所受干扰疑似来自朝鲜

路透首尔5月2日电---韩国官员周三称，自周末以来，韩国250多趟进出港航班GPS信号遭干扰，朝鲜的嫌疑最大。

过去类似干扰均来自朝鲜。朝鲜上月违反联合国安理会决议，发射远程火箭但失败，去年被谴责对韩国金融机构发起网络攻击。

韩国交通部称，由於飞机自动转换至其它导航系统，没有航班遭遇险情，包括11架外国航空公司运营的航班。

韩国一名政府官员称：“就像2010年和2011年（军事）演习时一样，我们怀疑朝鲜进行了信号干扰。”

韩国通信委员会（KCC）官员拒绝评论信号干扰是否来自朝鲜，但表示，已确认过去至少有一起类似事件是朝鲜所为。

韩国国防部官员拒绝对信号干扰来源置评，但透露该部设备未受影响。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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