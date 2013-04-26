朝鲜或将续演战争威胁戏码

4月25日，根据朝鲜国有电视台画面截图，朝鲜领导人金正恩（中）在阅兵式上拍手。 REUTERS/KRT via Reuters TV

路透首尔/华盛顿4月26日（记者 David Chance/Paul Eckert） - 朝鲜威胁对韩美两国发动核战争，如果这种好战言论是为了将美国拉回谈判桌上，那么朝鲜可能已经失败了。

朝鲜或许再次感到需要加大赌注。

自2月核试验以来，朝鲜发出的强烈威胁有时似乎已将朝鲜半岛拖至战争边缘。掌权一年的金正恩连续发出激烈言辞，不过最近似乎趋于缓和。

朝鲜明确表示，除非美国承认其拥有核威慑的权利，否则拒绝谈判，而美国坚持任何谈判都必须以无核化为前提。

这可能导致朝鲜再次试射远程火箭，进行第四次核试验，或者与韩国发生小规模军事对抗，以迫使谈判恢复，同时也可能分裂韩国与美国关系。批评人士认为，朝鲜试射远程火箭意在证明导弹技术。

“美国和朝鲜之间的立场分歧空前突出。”韩国前国防顾问Chun Yung-woo表示。Chun参与了2006年和2008年的朝核会谈。

朝鲜称，希望与美国签署正式的和平条约、结束联合国制裁，并希望美韩两国承诺不进攻朝鲜，以及承认朝鲜的核武器国家地位。

“想要寻找共识和适当谈判条件的难度加大，”Chun说道，所指的是朝鲜提出的前提条件。

朝美之间缺乏信任，这意味着美国总统奥巴马不大可能再被朝鲜迷惑，尤其是朝鲜此前曾在宣传片中描绘美国在朝鲜导弹攻击下陷入火海。

“因为是朝鲜问题，所以决定需由总统作出。我认为奥巴马不愿意再对朝鲜施以信任。”美国前总统小布什的朝鲜问题首席顾问Victor Cha指出。

中国是朝鲜的盟国，或许能够设法让朝鲜重回谈判桌，不过中国也表达了对金正恩的不满。

金正恩刚继任朝鲜领导人时，外界曾期待他放弃其父金正日的核计划，采取中国式的经济改革。

但金正恩一年来并未访问过中国，非但没有进行改革，而且忙于整肃军队和他的亲密顾问。他掌权后，朝鲜进行了两次远程火箭试射和一次核试验。

“中国对金正恩制造麻烦非常不满。”与朝鲜和中国关系紧密的消息人士表示。

“金正恩一直在通过动员军队的方式，来测试他对军队的控制力，但是他做得过头了。”

美国塔夫茨大学弗莱彻学院从事朝鲜问题研究的教授Sung-Yoon Lee表示，“过去10天左右，形势有所缓和……其中原因并非（朝鲜）折腾累了，也不是闹腾这么久之后从战略上决定平息事态，更大的可能是麻痹敌人，令敌人放松警惕。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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