朝鲜预计保持连续性发展--美国智库

路透纽约3月10日电---美国国务院一名前任高官周六表示，在纽约的朝鲜官方代表团表示，朝鲜前领导人金正日逝世後，朝鲜将保持发展的“连续性”。

由朝鲜外务省副相李勇浩率领的朝鲜代表团周六与美国外交政策全国委员会进行了约六小时的会晤。在随後举行的新闻发布会上，与会的美国国务院前官员、前驻韩国高级外交官李维亚(Evans Revere)表示，他对此次非正式会谈感到振奋。

李维亚表示，朝鲜似乎有“很强的连续性”。

“这意味着朝鲜不会向不可预知或奇怪的方向发展。”

此前，朝鲜与美国达成协议。朝鲜同意暂停核试验、远程导弹发射以及铀浓缩活动。同时，美国承诺恢复对朝鲜的粮食援助。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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