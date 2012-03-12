朝鲜预计保持连续性发展--美国智库

韩特别检察官办公室称其不能讯问朴槿惠
路透首尔2月27日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，在调查干政丑闻过程中，检方将不能当面讯问总统朴槿惠。这桩丑闻有可能会导致朴槿惠下台。
路透纽约3月10日电---美国国务院一名前任高官周六表示，在纽约的朝鲜官方代表团表示，朝鲜前领导人金正日逝世後，朝鲜将保持发展的“连续性”。
由朝鲜外务省副相李勇浩率领的朝鲜代表团周六与美国外交政策全国委员会进行了约六小时的会晤。在随後举行的新闻发布会上，与会的美国国务院前官员、前驻韩国高级外交官李维亚(Evans Revere)表示，他对此次非正式会谈感到振奋。
李维亚表示，朝鲜似乎有“很强的连续性”。
“这意味着朝鲜不会向不可预知或奇怪的方向发展。”
此前，朝鲜与美国达成协议。朝鲜同意暂停核试验、远程导弹发射以及铀浓缩活动。同时，美国承诺恢复对朝鲜的粮食援助。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透首尔2月27日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，在调查干政丑闻过程中，检方将不能当面讯问总统朴槿惠。这桩丑闻有可能会导致朴槿惠下台。
路透雅加达2月27日 - 据警方和电视画面，印尼警方与一名袭击者交火。此前有报道称万隆市的一个政府大楼发生爆炸。 “我们现在政府办公室中。有人称发生了炸弹爆炸，”西爪哇警方发言人Yusri Yunus告诉路透。 印尼电视台的画面中可听到交火声，这是在西爪哇的上述大楼外面所摄。(完) (编译 王琛；审校 张涛)
路透华盛顿2月26日 - 两名熟悉提案内容的官员表示，白宫周一将会向各联邦部门发送一份预算提案，包含总统特朗普承诺的增加国防支出内容，部分将由缩减美国国务院、国家环境保护局(EPA)及其他非国防计划的支出加以支应。