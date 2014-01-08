朝鲜3月9日将举行最高人民会议议员选举

路透首尔1月8日 -朝鲜将于3月举行最高人民会议议员选举。这将是金正恩成为朝鲜领导人后的首次议员选举，预计将进一步巩固金正恩的权力。

朝鲜几周前清洗并处决了权臣张成泽。韩国总统朴槿惠将朝鲜近期发生的事件描述为“恐怖统治”。

朝鲜官方媒体周三称，最高人民会议议员选举将于3月9日举行。报道没有披露其它细节。

朝鲜最高人民会议现任议员是在2009年3月选举产生的。最高人民会议是朝鲜最高国家权力机关，职能包括修改宪法、审批预算、选举或罢免包括国防委员会委员长在内的高官等。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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