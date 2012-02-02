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时事要闻 | 2012年 2月 2日 星期四 18:30 BJT

平壤今冬面临严重电力短缺

路透首尔2月1日电(记者 Jeremy Laurence)---朝鲜首都平壤正面临数年来最严重的电力短缺。朝鲜新领导人刚刚就任，并为庆祝金日成诞辰100周年大兴土木。

一位要求匿名的驻平壤外交官表示，平壤每天的电力供应几乎都会中断。

这名外交官表示：“大使馆和其他拥有发电机的机构多数时间都得自行发电以应对供电质量差和断电问题，我可以告诉你，电力问题是一个主要讨论话题。”

“我们估计，大街和居民区晚间肯定比悼念金正日期间及以前更黑。”

朝鲜长期存在燃料不足问题，且因核计划和导弹测试问题受到外界的强力制裁。

平壤周三的气温降到了零下19摄氏度。

此外，为纪念朝鲜创始人金日成诞辰100周年，平壤大兴土木，包括在平壤修建10万套新房。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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