平壤今冬面临严重电力短缺

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透首尔2月1日电(记者 Jeremy Laurence)---朝鲜首都平壤正面临数年来最严重的电力短缺。朝鲜新领导人刚刚就任，并为庆祝金日成诞辰100周年大兴土木。
一位要求匿名的驻平壤外交官表示，平壤每天的电力供应几乎都会中断。
这名外交官表示：“大使馆和其他拥有发电机的机构多数时间都得自行发电以应对供电质量差和断电问题，我可以告诉你，电力问题是一个主要讨论话题。”
“我们估计，大街和居民区晚间肯定比悼念金正日期间及以前更黑。”
朝鲜长期存在燃料不足问题，且因核计划和导弹测试问题受到外界的强力制裁。
平壤周三的气温降到了零下19摄氏度。
此外，为纪念朝鲜创始人金日成诞辰100周年，平壤大兴土木，包括在平壤修建10万套新房。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。