成功发射卫星助金正恩及其支持者巩固权力

朝鲜中央通讯社2012年12月14日发布的照片显示，朝鲜领导人金正恩在该国火箭发射控制中心鼓掌。 REUTERS/KCNA

路透首尔12月14日（记者 Jack Kim） - 当朝鲜领导人金正恩下周庆祝上台一周年时，他将可以宣布，朝鲜终于实现了长期以来的“太空梦”。

和金正恩一起受到关注的还有三个人，他们在过去一年权力增强，帮助金正恩掌控了朝鲜军队。

朝鲜周三成功发射火箭，首次将卫星送上太空，这或帮助巩固金正恩的姑父张成泽、朝鲜人民军总政治局局长崔龙海和84岁的导弹与核项目负责人朱奎昌三人的地位。

“火箭发射是对张成泽和崔龙海在政治上的一次提升，他们一直都在金正恩身边，”韩国政府下属智库韩国防务分析研究所（Korea Institute for Defense Analyses)的白承柱指出。

美国谴责朝鲜的火箭发射，并呼吁对朝鲜采取更严厉的制裁。

张成泽和崔龙海曾被部队老兵称为“伪”军人，他们和朱奎昌的崛起或许意味着，朝鲜将试图利用更多谈判砝码获得援助和让步。

曾担任韩国前总统卢武铉首席国家安全顾问的Suh Choo-suk指出，周三朝鲜发射卫星意外获得成功将归功于张成泽和崔龙海，而金正恩的威信也会增加，成为完成任务的领导人。

“我认为金正恩（对朝鲜）的整体掌控已经坚实，火箭的发射则进一步巩固其地位，”Suh Choo-suk说道。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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