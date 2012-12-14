东北亚情势: 朝鲜成功发射卫星助金正恩及其支持者巩固权力

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔12月14日 - 当朝鲜领导人金正恩下周庆祝上台一周年时，他将可以宣布，朝鲜终于实现了长期以来的“太空梦”。
和金正恩一起受到关注的还有三个人，他们在过去一年权力增强，帮助金正恩掌控了朝鲜军队。
朝鲜周三成功发射火箭，首次将卫星送上太空，这或帮助巩固金正恩的姑父张成泽、朝鲜人民军总政治局局长崔龙海和84岁的导弹与核项目负责人朱奎昌三人的地位。
“火箭发射是对张成泽和崔龙海在政治上的一次提升，他们一直都在金正恩身边，”韩国政府下属智库韩国防务分析研究所（Korea Institute for Defense Analyses)的白承柱指出。
美国谴责朝鲜的火箭发射，并呼吁对朝鲜采取更严厉的制裁。
张成泽和崔龙海曾被部队老兵称为“伪”军人，他们和朱奎昌的崛起或许意味着，朝鲜将试图利用更多谈判砝码获得援助和让步。
曾担任韩国前总统卢武铉首席国家安全顾问的Suh Choo-suk指出，周三朝鲜发射卫星意外获得成功将归功于张成泽和崔龙海，而金正恩的威信也会增加，成为完成任务的领导人。
“我认为金正恩（对朝鲜）的整体掌控已经坚实，火箭的发射则进一步巩固其地位，”Suh Choo-suk说道。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。