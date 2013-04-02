朝鲜任命朴凤柱再次出任内阁总理

中国特使抵达韩国 讨论朝鲜可能进行核试验问题
路透首尔/东京4月10日 - 一名中国特使周一抵达韩国，将讨论朝鲜越来越不听劝阻的武器发展计划；在此同时，各界担忧朝鲜可能准备好进行新一轮核试验之际，一美国海军攻击舰队正前往此一地区。
路透首尔4月1日（记者 Jack Kim） - 朝鲜周一任命朴凤柱（Pak Pong-ju）担任内阁总理，此举或进一步巩固朝鲜领导人金正恩的政权。朴凤柱曾在2007年被罢免总理职务。
朴凤柱是金正恩姑父张成泽（Jang Song-thaek）的亲信，曾在金正恩的姑姑金敬姬（Kim Kyong Hui）的手下任职，据信已有70多岁。
“在会上，崔永林（Choe Yong-rim）代表被免去朝鲜内阁总理职务，朴凤柱代表当选为朝鲜内阁总理，”朝鲜中央通讯社报道称。报道所说的会议指的是朝鲜最高人民会议。
朴凤柱周日（3月31日）在朝鲜劳动党中央委员会全体会议上被选为政治局委员，他周一再次当选内阁总理，标志着金正恩采取进一步举措巩固政权。
朴凤柱2003年曾出任朝鲜内阁总理，以实施2002年7月引入的雄心勃勃的经济改革政策。
由于改革措施未能产生预期的效果，加上朝鲜军方开始反对内阁，朴凤柱于2007年被免去总理职务。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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