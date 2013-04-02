朝鲜任命朴凤柱再次出任内阁总理

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔4月1日 - 朝鲜周一任命朴凤柱（Pak Pong-ju）担任内阁总理，此举或进一步巩固朝鲜领导人金正恩的政权。朴凤柱曾在2007年被罢免总理职务。
朴凤柱是金正恩姑父张成泽（Jang Song-thaek）的亲信，曾在金正恩的姑姑金敬姬（Kim Kyong Hui）的手下任职，据信已有70多岁。
“在会上，崔永林（Choe Yong-rim）代表被免去朝鲜内阁总理职务，朴凤柱代表当选为朝鲜内阁总理，”朝鲜中央通讯社报道称。报道所说的会议指的是朝鲜最高人民会议。
朴凤柱周日（3月31日）在朝鲜劳动党中央委员会全体会议上被选为政治局委员，他周一再次当选内阁总理，标志着金正恩采取进一步举措巩固政权。
朴凤柱2003年曾出任朝鲜内阁总理，以实施2002年7月引入的雄心勃勃的经济改革政策。
由于改革措施未能产生预期的效果，加上朝鲜军方开始反对内阁，朴凤柱于2007年被免去总理职务。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。