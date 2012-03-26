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时事要闻 | 2012年 3月 26日 星期一 08:50 BJT

李明博称应坚决回应朝鲜挑衅

路透首尔3月25日电---韩国总统李明博周日称，他与美国总统奥巴马看法一致，认为应对朝鲜任何“挑衅”作出有力回应。

多国领导人聚集首尔，参加周一起举行的核安全峰会。

朝鲜本月稍早宣布将於下月发射卫星，这引发外界担忧，可能阻碍美国对朝食品援助计划。（完）编译：黎黎 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

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